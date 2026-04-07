Более 20 рейсов задержались в аэропорту Калининграда

Утром 7 апреля в аэропорту Калининграда задерживаются более 20 самолетов. Это следует из информационного онлайн-табло аэропорта Храброво.

По состоянию на 09:00 по московскому времени на прилет задерживаются 10 рейсов из Перми, Самары, Санкт-Петербурга и Москвы, а на вылет — самолеты из Самары, Санкт-Петербурга и Москвы.

Росавиация утром во вторник объявила о введении временных ограничений на воздушных маршрутах в Калининград и обратно для обеспечения безопасности. Ограничения отменили в 07:46.

Утром 7 апреля Минобороны России рапортовало об уничтожении 45 украинских беспилотников над российскими регионами. Из них 19 ликвидировали над территорией Ленинградской области, еще 11 — над Воронежской, семь — над Белгородской. Калининградскую область военное ведомство в сводке не упоминало.