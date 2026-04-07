Силы ПВО за ночь уничтожили 45 украинских БПЛА над регионами России

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 45 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 19 беспилотников сбили над территорией Ленинградской области, еще 11 — над Воронежской, семь — над Белгородской.

Также три дрона ликвидировали над Владимирской областью, по одному — над Пензенской, Волгоградской и Брянской, а также акваторией Черного моря и Краснодарским краем.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко отмечал, что в регионе перехватили 22 дрона. По его словам, боевая работа еще продолжается.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что решение государств Прибалтики открыть свое воздушное пространство для украинских дронов не останется без ответа. Дипломат подчеркивала, что российская сторона сделала специальное предупреждение и готова принять необходимые меры, если к нему не прислушаются.