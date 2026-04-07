Утром 7 апреля в аэропорту Калининграда сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в MAX .

Меры действовали не меньше трех часов. Авиагавань возобновила прием и выпуск воздушных судов к 07:46 по московскому времени.

«Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России. Большую часть — 19 дронов — сбили над территорией Ленинградской области, еще 11 — над Воронежской, семь — над Белгородской.