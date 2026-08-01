Билеты в России начнут продавать по биометрии

С 1 сентября в России появится возможность покупать билеты на транспорт, проходя идентификацию по биометрическим данным. К проекту подключатся перевозчики, имеющие технические возможности. Об этом сообщила РИА «Новости» член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

«В правилах перевозок закрепляется возможность оформления и покупки билетов с использованием Единой биометрической системы. <…> Это потенциально означает более быстрый сбор и посадку, меньше ошибок при проверке билетов и меньше задержек из-за потерянных или перепутанных билетов», — сказала она.

Продажа билетов по биометрии не станет единственным и обязательным способом. Доросева сообщила, что практиковать ее с осени начнут только те перевозчики, которые имеют необходимую инфраструктуру и технические возможности.

Ранее идентификацию по биометрии ввели при оформлении сделок с недвижимостью. Она доступна в том числе при вступлении в наследство.