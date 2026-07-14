Пассажирам МЦД-2 открыли оплату проезда по биометрии

Проход пассажиров через турникеты второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) теперь доступен по биометрии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На каждой станции появилось по одному турникету на вход и выход, подключенному к системе оплаты проезда по лицу. Для удобства пассажиров терминалы обозначили специальными стикерами.

«Сервис оплаты проезда по биометрии заработал на 118 проходах 25 станций МЦД-2. До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что сервис пользуется популярностью у жителей Москвы и области, с момента запуска оплаты проезда по биометрии пассажиры воспользовались сервисом 225 миллионов раз.

Для подключения к сервису достаточно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы». Во время сканирования лица нейросеть преобразует данные в набор символов, которые нельзя расшифровать или собрать обратно в изображение.

Минтранс Подмосковья в начале июля предупредил пассажиров третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) об изменении расписания движения поездов из-за ремонта путей Октябрьской железной дороги. В ведомстве подчеркнули, что по новому графику составы продолжат ходить до 29 июля.