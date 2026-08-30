Безалкогольное пиво — и за руль. Нарколог рассказал, что покажет алкотестер
Нарколог Сергеев: после нескольких бутылок безалкогольного пива нельзя за руль
Не стоит садиться за руль после безалкогольного пива, потому что алкотестер может показать превышение нормы этанола. Об этом врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев сообщил РИА «Новости».
Безалкогольное пиво, по его информации, не вызовет эффекта токсического опьянения, но при большом количестве повысит концентрацию этанола вплоть до запрещенных для вождения значений и замедлит реакцию человека. Поэтому доктор посоветовал не пить пиво 0% перед поездкой.
«Оно обладает характерным запахом, из-за которого инспектор ГАИ может решить провести проверку на алкотестере, если вас остановят. А если вы выпили несколько банок или бутылок подряд, а затем сели за руль, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или превысить его», — объяснил Сергеев.
Ранее в России зафиксировали 19% рост продаж безалкогольного пива. Безалкогольное вино тоже пользуется популярностью.