Не стоит садиться за руль после безалкогольного пива, потому что алкотестер может показать превышение нормы этанола. Об этом врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев сообщил РИА «Новости» .

Безалкогольное пиво, по его информации, не вызовет эффекта токсического опьянения, но при большом количестве повысит концентрацию этанола вплоть до запрещенных для вождения значений и замедлит реакцию человека. Поэтому доктор посоветовал не пить пиво 0% перед поездкой.

«Оно обладает характерным запахом, из-за которого инспектор ГАИ может решить провести проверку на алкотестере, если вас остановят. А если вы выпили несколько банок или бутылок подряд, а затем сели за руль, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или превысить его», — объяснил Сергеев.

Ранее в России зафиксировали 19% рост продаж безалкогольного пива. Безалкогольное вино тоже пользуется популярностью.