Россияне накануне праздников стали чаще покупать безалкогольное пиво

В преддверии праздников в России вырос спрос на безалкогольные пиво и вино, а также морсы без сахара и высокобелковые молочные коктейли. Об этом со ссылкой на исследование сети гипермаркетов «О’Кей» сообщил ТАСС .

Продажи безалкогольного пива подскочили на 19% по сравнению с прошлым годом, а безалкогольного вина — на 17%. Эксперты связали эту тенденцию с трендом на натуральные составы и желанием людей прийти в форму к лету.

«В этом году россияне начали покупать квас на две недели раньше, чем в прошлом. Уже к началу мая его продажи выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», — отметили в исследовании.

Покупатели делают выбор не только в пользу классического кваса, но и вариантов с добавлением ягод или мяты.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, как жарить шашлык во время отдыха в майские праздники. Мясо нужно готовить примерно 15-20 минут, определить его готовность можно с помощью зубочистки или ножа.