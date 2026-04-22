Развеян популярный миф о безалкогольном пиве

Безалкогольное пиво не подойдет для восполнения минеральных потерь организма после физических нагрузок. Об этом в беседе с РИАМО рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Врач пояснила, что безалкогольное пиво лишь формально напоминает изотонический состав. В нем содержатся вода и небольшое количество калия и углеводов, но концентрация натрия крайне низка. По этой причине в спортивной медицине такой напиток не используют как средство для коррекции водно-солевых нарушений.

Кашух добавила, что после физических нагрузок организму требуется для восстановления получить в определенных пропорциях ионы натрия и хлора. Безалкогольное пиво их не способно обеспечить.

Это не единственный минус напитка. Врач отметила, что при производстве такого пива теряется часть витаминов и минералов, входящих в состав изотоников.

«Тиамин, рибофлавин или магний присутствуют в безалкогольном пиве лишь в микродозах, не способных покрыть суточную потребность», — сказала она.

Ранее диетолог Антон Поляков предупредил, что частое употребление безалкогольного пива может серьезно нагрузить почки и стимулировать развитие гастрита.