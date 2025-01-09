Беспилотные грузовики смогут бесплатно ездить по платным участкам трассы М-11 и ЦКАД

Беспилотные грузовые автомобили смогут бесплатно ездить по платным участкам трассы М-11 «Нева» и ЦКАД. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

«В этом году для беспилотных грузовиков будет установлен бесплатный проезд на платных участках автомобильных дорог М-11 „Нева“ и ЦКАД», — сказал он во время совещания с Владимиром Путиным.

Движение беспилотных грузовых машин запустили по всей трассе М-11 «Нева» в сентябре прошлого года. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию обхода Твери в июле 2024 года. Беспилотные грузовики уже курсировали с лета 2022 года, но до этого водители были обязаны находиться за рулем при въезде в город.

Ранее в Одинцовском городском округе открыли развязку ЦКАД и Можайского шоссе в Малых Вяземах. Церемонию открытия посетили президент России Владимир Путин, зампред правительства Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.