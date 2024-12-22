Развязку ЦКАД и Можайского шоссе открыли в Одинцове

Развязку ЦКАД и Можайского шоссе в Малых Вяземах открыли в Одинцовском городском округе. Благодаря реализации проекта значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке.

В открытии развязки в режиме ВКС участвовали президент России Владимир Путин, зампред правительства Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Кроме того, в Московской области запускается дорожный обход деревни Малые Вяземы. Он на новом уровне замкнет Центральную кольцевую автодорогу, разгрузит узкое место на ЦКАД», — подчеркнул Путин.

С открытием нового объекта время в пути из Звенигорода до центра Одинцова и аэропорта Внуково сократится. Новый участок позволит разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе. Этот узел ежедневно обслуживает более 60 тысяч водителей, а в летние месяцы это число может достигать 100 тысяч автомобилей.

Также ожидается снижение негативного влияния на окружающую среду благодаря уменьшению нагрузки на радиальные дороги Московской области и устранению транспортных заторов.

Ранее Андрей Воробьев открыл третий участок Северного обхода Лобни. Он подчеркнул, что строительство обхода велось на протяжении четырех лет.