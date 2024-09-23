Движение грузовиков по трассе М-11 запустили в беспилотном режиме

Движение беспилотных грузовых машин запустили по всей трассе М-11 «Нева». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

«Стартовали беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 „Нева“ без водителей», — указали в ведомстве.

Запуск грузовиков в беспилотном режиме стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию обхода Твери в июле 2024 года. В Минтрансе напомнили, что беспилотные грузовики курсировали с лета 2022 года, но ранее водитель должен был находиться за рулем машины при въезде в город.

«Теперь тестируется новый этап, когда водитель пересел на пассажирское место. Сегодня на маршрут вышли первые четыре беспилотных грузовика», — добавили в пресс-службе министерства.

Всего к концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля, добавили в ведомстве.

Ранее в РЖД заявили, что в середине декабре запустят регулярные пассажирские перевозки из России в Китай и КНДР.