Бесперебойное движение автомобилей между Донецком и Луганском обеспечат к концу года

Государственная компания «Автодор» пообещала обеспечить бесперебойное автомобильное сообщение между Донецком и Луганском до конца 2024 года. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

По ее заявлению, на участке в ДНР капитальный ремонт уже завершили, а в ЛНР еще продолжается.

Ранее стало известно, что в Херсонской области обновили 100 километров улиц, ведущих к социально значимым объектам. Эту работу планируют продолжить.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин пообещал, что реконструкцию трех дорог, ведущих к мемориалу Саур-Могила, завершат к концу года. Общая протяженность ремонтируемых участков составляет 60 километров, добавил вице-премьер. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко добавил, что по этим дорогам беспрепятственно можно будет добраться и до границы с Ростовской областью.