Хуснуллин пообещал обеспечить бесперебойный проезд к Саур-Могиле к концу года

Три ведущие к Саур-Могиле дороги ремонтируют в Донецкой Народной Республике, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. Общая протяженность находящихся в работе участков составляет почти 60 километров, добавил он.

Речь идет о 17-километровом отрезке трассы Снежное — Мариновка, 30-километровом участке дороги Мануйловка — Дмитровка и около 10 километрах на подъезде к самому кургану. Там работы практически завершили — их готовность оценили в 95%.

«Работы на основном ходе завершили к майским праздникам, чтобы у жителей и гостей региона была возможность приехать, почтить память воинов, сражавшихся здесь летом 1943 года, а также ополченцев, которые вели битву за Донбасс в 2014 году», — уточнил Хуснуллин.

По словам председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, после завершения работ беспрепятственно можно будет добраться не только к Саур-Могиле, но и к автомобильному пункту пропуска «Малиновка». У жителей появится возможность доехать к трассе, соединяющей Донецк и КПП «Успенка», добавил глава госкомпании.

В преддверии Дня Победы на Саур-Могиле провели памятную акцию. Там развернули 300-метровую георгиевскую ленту.