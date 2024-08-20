В Херсонской области обновили 100 километров дорог местного значения

В Херсонской области за полтора года отремонтировали 86 улиц общей протяженностью 100 километров. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

В программу ремонта вошли дороги, ведущие к социально значимым объектам, а выбирали их сами местные жители. Алексеенко отметил, что удалось выполнить весь объем реконструкции, запланированный на 2024 год.

На улицах уложили новый асфальт, нанесли разметку, обустроили тротуары, остановки и пешеходные переходы, установили дорожные знаки. Объем финансирования из федерального бюджета превысил три миллиарда рублей.

Глава правительства региона подчеркнул, что программа ремонта продолжится, и по-прежнему мнение жителей будут учитывать при формировании планов.

В июле пресс-служба государственной компании «Автодор» объявила о досрочном завершении годовой программы работ в новых регионах.