Белоруссия примет участие в работах по сертификации самолета «Освей»

Белоруссия примет участие во всех этапах сертификации совместного с Россией самолета «Освей». Об этом сообщил телеканал ОНТ .

Директор департамента по авиации Минтранса республики Игорь Голуб отметил, что белорусская сторона будет активно участвовать в испытаниях и сертификационных работах в пределах своей компетенции, однако все основные мероприятия пройдут на предприятиях в России.

По его словам, изначально завершить процесс планировалось к 2026–2027 годам, но из-за ряда сложностей сроки, вероятно, сдвинутся на 2027–2028 год. Голуб добавил, что Белоруссия выполнит все обязательства по проекту.

