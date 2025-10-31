Лукашенко назвал условие, при котором Белоруссия вступит в боевые действия

Белоруссия не будет ввязываться в боевые действия, если ее не тронут. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

«Это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти», — добавил он.

По словам белорусского лидера, в мире сейчас около полусотни конфликтов и страна не собирается участвовать еще в одном.

Это уже не первое подобное публичное заявление Лукашенко. Ранее глава государства предложил Европе отказаться от угроз, и тогда он не станет размещать на своей территории ракетный комплекс «Орешник». Однако, по его словам, на Западе такого варианта не хотят.

В июле Лукашенко заявлял, что Белоруссия готовится к войне «на всякий случай», при этом сам он надеется, что худшего удастся избежать.