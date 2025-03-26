АвтоВАЗ увидел угрозу в возможном возвращении Renault в Россию

АвтоВАЗ обратился к Путину с просьбой не дать Renault вернуться в Россию

Возвращение французского автопроизводителя Renault в Россию поставит под угрозу рабочие места на АвтоВАЗе. Об этом говорится в заявлении согласительной комиссии российского автопроизводителя, опубликованном в профсоюзной газете. В распоряжении 360.ru оказался выпуск пока еще не вышедшего в свет номера.

Свое обращение к президенту России Владимиру Путину и правительству России авторы озаглавили «Санкции пошли на пользу».

«Согласительная комиссия АвтоВАЗа просит правительство и лично главу государства не пускать обратно в Россию компанию Renault и других предателей, сбежавших из России, чтобы не ставить под угрозу потерю рабочих мест тех, кто не покинул АвтоВАЗ в сложные для него времена», — указали в тексте.

Компания Renault ушла из России в мае 2022 года. Перед уходом она заключила сделку о продаже 68% доли в АвтоВАЗе с правом обратного выкупа в течение шести лет.

В конце февраля генеральный директор французской корпорации Лука де Мео допустил возобновление бизнеса в России в случае заключения мирного соглашения по Украине.

Он пояснил, что любой предприниматель старается воспользоваться возможностью для развития своего бизнеса.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ответил, что в случае возвращения Renault придется возместить все инвестиции, которые российское предприятие получило после 2022 года. Только в 2023 году это была сумма в 27,5, миллиарда рублей, а в прошлом году — почти 40 миллиардов. Он добавил, что новые инвесторы потребуют компенсацию, поэтому возвращение для французского концерна станет очень дорогим.