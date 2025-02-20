Гендиректор Renault не исключил возвращения в Россию

Французская автомобилестроительная корпорация Renault может вернуться на российский рынок. Об этом газете Financial Times заявил генеральный директор компании Лука де Мео.

По его словам, руководство корпорации не исключает возвращения в Россию на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости заключения мирного соглашения по Украине.

«Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, чем на том, чтобы наверстывать упущенное. <… > Но мы деловые люди. Когда мы видим бизнес-возможность, мы стараемся ею воспользоваться», — рассказал де Мео.

По информации издания, в мае 2022 года Renault продала свой российский бизнес и почти 68-процентную долю в АвтоВАЗе, но сохранила возможность выкупа своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет.

Ранее в Сети появились сообщения, что в Россию может вернуться американская компания Boeing. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил, что даже в этом случае сотрудничество с зарубежным производителем самолетов не будет масштабным.