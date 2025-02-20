Гендиректор Renault не исключил возвращения в Россию

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Французская автомобилестроительная корпорация Renault может вернуться на российский рынок. Об этом газете Financial Times заявил генеральный директор компании Лука де Мео.

По его словам, руководство корпорации не исключает возвращения в Россию на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости заключения мирного соглашения по Украине.

«Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, чем на том, чтобы наверстывать упущенное. <… > Но мы деловые люди. Когда мы видим бизнес-возможность, мы стараемся ею воспользоваться», — рассказал де Мео.

По информации издания, в мае 2022 года Renault продала свой российский бизнес и почти 68-процентную долю в АвтоВАЗе, но сохранила возможность выкупа своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет.

Ранее в Сети появились сообщения, что в Россию может вернуться американская компания Boeing. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил, что даже в этом случае сотрудничество с зарубежным производителем самолетов не будет масштабным.

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