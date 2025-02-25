Глава АвтоВАЗа выдвинул условие для возвращения Renault в Россию

Компании Renault придется возместить инвестиции в АвтоВАЗ, если она захочет вернуться в Россию. Об этом сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.

По его словам, объем вложений в 2023 году составил 27,5, миллиарда рублей, в 2024-м — уже почти 40 миллиардов, а на 2025-й запланировано не менее 45 миллиардов

«То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом, цена входа не будет равна цене выхода — за один рубль», — привели заявления Соколова «Известия».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на слова гендиректора французского автоконцерна Луки де Мео о возможном возвращении заявил, что производителю «вряд ли что-то здесь светит».

На площадях в столице, принадлежавших Renault, организовали производство автомобилей «Москвич».