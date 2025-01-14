АвтоВАЗ повысил цены на две модели Lada

АвтоВАЗ с 14 января повысил цены на Lada Granta и Niva Legend

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 14 января повысил цены на две модели автомобилей — Lada Granta и Niva Legend. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В АвтоВАЗе подчеркнули, что повышение составило в среднем 1,8% по модельному ряду.

«Индексация цен коснулась двух моделей — Niva Legend и Lada Granta. По модельному ряду Lada изменение цены в среднем составило 1,8%. Это значение существенно ниже накопленной инфляции», — заявили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что моделей Vesta, Niva Travel, Largus и новой Aura изменения цен не затронуло.

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Ижевске и Тольятти. Сейчас в линейке компании шесть семейств автомобилей: Vesta, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus и Aura, розничные продажи которой стартовали 30 ноября 2024 года.

Ранее депутаты не захотели пересаживаться на Lada Aura из-за отсутствия задних воздуховодов и удлиненной задней двери.