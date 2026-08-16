Итоговая цена первого электромобиля Ferrari поставила рекорд Sotheby’s
Анонимный покупатель заплатил 40 млн долларов за первый электромобиль Ferrari
Вызвавшую критику автолюбителей первую полностью электрическую модель Ferrari Luce продали на аукционе Sotheby’s за 40 миллионов долларов. Торги прошли рамках недели автомобилей в Монтерее, сообщило издание Evpowered.
По предварительным прогнозам, модель рассчитывали продать за один миллион долларов. Но в ходе торгов анонимный покупатель предложил в 40 раз больше. Сумма стала рекордом в истории аукционного дома.
Все вырученные средства отправятся в Фонд Ferrari на поддержку образовательных инициатив.
Итальянский производитель Ferrari столкнулся с массовой критикой в начале мая, после того как представил свой первый электромобиль — Luce. Любители бренда заявили, что в новой модели не осталось ничего от классических автомобилей производителя. В социальных сетях машину прозвали «люксовой рисоваркой» и сравнили с японским Nissan Leaf.
Президент США Дональд Трамп признавался, что в детстве мечтал водить Ferrari, но после реализации фантазий переключился на американские машины. Он подчеркнул, что больше не изменяет своему вкусу и покупает только отечественные автомобили.