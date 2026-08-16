Итоговая цена первого электромобиля Ferrari поставила рекорд Sotheby’s

Вызвавшую критику автолюбителей первую полностью электрическую модель Ferrari Luce продали на аукционе Sotheby’s за 40 миллионов долларов. Торги прошли рамках недели автомобилей в Монтерее, сообщило издание Evpowered .

По предварительным прогнозам, модель рассчитывали продать за один миллион долларов. Но в ходе торгов анонимный покупатель предложил в 40 раз больше. Сумма стала рекордом в истории аукционного дома.

Все вырученные средства отправятся в Фонд Ferrari на поддержку образовательных инициатив.

Итальянский производитель Ferrari столкнулся с массовой критикой в начале мая, после того как представил свой первый электромобиль — Luce. Любители бренда заявили, что в новой модели не осталось ничего от классических автомобилей производителя. В социальных сетях машину прозвали «люксовой рисоваркой» и сравнили с японским Nissan Leaf.

Президент США Дональд Трамп признавался, что в детстве мечтал водить Ferrari, но после реализации фантазий переключился на американские машины. Он подчеркнул, что больше не изменяет своему вкусу и покупает только отечественные автомобили.