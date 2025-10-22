Автопродление водительских прав отменили. Какой будет процедура?

Автовладельцам следует вовремя продлить свои водительские удостоверения, так как с 2026 года автоматическое продление документов перестанет действовать. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт Андрей Осипов.

Он напомнил, что автоматически права продлевали с 2022 года, меру вводили для снижения административной нагрузки на россиян и бизнес. Никаких сложностей с самостоятельной пролонгацией у водителей возникнуть не должно — экзаменов для этого сдавать не нужно.

«Просто надо будет получить новую медицинскую справку, насколько я понимаю, и пойти в ГАИ, и продлить срок водительского удостоверения. Это не такая сложная процедура. При наличии того же аккаунта на „Госуслугах“ — записываетесь и меняете», — объяснил специалист.

Россиянам стоит заранее озаботиться продлением прав, потому что ездить с просроченными документами запрещено. Осипов рекомендовал продлить права за месяц до того, как они перестанут действовать.

Эксперт добавил, что в некоторых странах продлевать удостоверение не нужно, но в России ситуация другая.

«В той же самой Германии вы получаете права один раз на всю жизнь. И не должны ничего каждые 10 лет подтверждать или доказывать», — отметил он.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что автоматически продленные права не действуют за границей. Он уточнил, что иностранная полиция не имеет доступа в базу ГАИ и видит только истекший срок действия на пластике.