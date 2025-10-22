Автоэксперт Кадаков предупредил, что автоматически продленные водительские права не действуют за рубежом

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков сообщил в интервью RT , что автоматическое продление водительских удостоверений для некоторых граждан будет действовать до конца 2028 года.

Специалист напомнил, что ранее правительство постановило, что водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается с 1 января 2022 года до 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на три года.

Кадаков также отметил, что оснований для дальнейшего продления нет, за границей такие права также не будут действительны.

«Местная дорожная полиция не будет иметь возможности заглянуть в базы ГИБДД, а на пластике инспектор увидит истекший срок действия», — предупредил эксперт.