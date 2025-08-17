Автомобилистам напомнили о штрафах за подпирание машин во дворе

Автомобилистов, которые подпирают машиной другие транспортные средства во дворах, могут наказать штрафом и эвакуацией. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Депутат напомнил, что подпирание машин во дворах считается нарушением правил парковки.
«Делая это, будьте готовы к справедливому наказанию: нарушение правил стоянки — штраф до трех тысяч рублей», — объяснил Колунов.
За стоянку вторым рядом на проезжей части также могут наказать административным взысканием. Сумма штрафа составляет до трех тысяч рублей.
Ранее россиянам напомнили о действующем запрете на перевозку людей в автомобилях сверх установленной нормы. За нарушение указанной нормы водитель может получить штраф до 1,5 тысячи рублей.
