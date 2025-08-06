Водителей предупредили о штрафах за «лишнего» пассажира

Запрет на перевозку людей сверх установленной нормы указан в пункте 22.8 ПДД, напомнил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин в интервью RT .

Собеседник пояснил, что за нарушение указанной нормы водитель может получить административное взыскание в размере 500 рублей.

«Более того, если в кабине есть „лишний“ пассажир, то на всех не хватит ремней безопасности, а это уже нарушение другой нормы, за которую оштрафуют и самого водителя на 1,5 тысячи рублей, и каждого непристегнутого пассажира на 500 рублей», — уточнил специалист.