Водителей предупредили о штрафах за «лишнего» пассажира

Запрет на перевозку людей сверх установленной нормы указан в пункте 22.8 ПДД, напомнил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин в интервью RT.
Собеседник пояснил, что за нарушение указанной нормы водитель может получить административное взыскание в размере 500 рублей.
«Более того, если в кабине есть „лишний“ пассажир, то на всех не хватит ремней безопасности, а это уже нарушение другой нормы, за которую оштрафуют и самого водителя на 1,5 тысячи рублей, и каждого непристегнутого пассажира на 500 рублей», — уточнил специалист.
Фестиваль туризма и творчества пройдет в Воскресенске 24 августа
Содержание общественных пространств проверили в Электрогорске
Сотрудники МЧС провели игровую программу для детей в Воскресенске
«Возможность свободно передвигаться всем». Воробьев — о создании безбарьерной среды в Подмосковье
ФСБ показала высадку спецназа на «Дагнефтепродукте»
«Дагнефтепродукт» перешел под контроль государства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте