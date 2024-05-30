Самолет из Петербурга не долетел до Сочи и экстренно сел в Минеральных Водах

Лайнер Airbus A319 рейса Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минводах

Ilya Galakhov/Global Look Press
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Вылетевший из Петербурга в Сочи самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за неполадки, которая возникла во время полета. Об этом РИА «Новости» заявил представитель оперативных служб.

Лайнер Airbus 319-115 не имел видимых повреждений, но экипаж заподозрил неполадки. Собеседник издания подчеркнул, что никто из пассажиров не пострадал.

Специалисты начали проводить осмотр самолета, предварительной причиной экстренной посадки является сработавший датчик утечки топлива.

Ранее ЧП с пассажирским самолетом произошло в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Пилот не дождался сигнала и переехал техника, который осматривал шасси. В результате мужчина получил травмы, его доставили в больницу с переломами.

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