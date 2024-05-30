Рейс Самара-Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево

РИА «Новости»: самолет с лопнувшим шасси из Самары посадили в Москве

Фото: Pxhere

Самолет рейса Самара — Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, судно успешно приземлилось.

На борту Airbus 321 находились 179 человек и семь членов экипажа. Причиной экстренной посадки была лопнувшая покрышка стойки шасси.

«У воздушного судна предварительно лопнула покрышка на стойке шасси», — рассказал собеседник агентства.

В 18:11 самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту. Информация о пострадавших не поступала.

В этот же день самолет из Петербурга не долетел до Сочи и экстренно сел в Минеральных Водах. Лайнер Airbus 319-115 не имел видимых повреждений, но экипаж заподозрил неполадки. Предварительно, сработал датчик утечки топлива.

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