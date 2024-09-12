Аэропорты Мурманска и Апатитов вернулись к штатному режиму работы

Все ограничения в аэропортах Мурманска и Апатитов сняли

Ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропортах Мурманска и Апатитов сняли. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

«В 14:10 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — написал он.

Пока действовали ограничения, на запасной аэродром в Архангельск отправили самолет, выполнявший рейс в Мурманск, добавил Кореняко.

Днем 12 сентября в аэропортах Мурманска и Апатитов вводили план «Ковер». Причиной такой меры стала возможная угроза атаки беспилотников. Воздушные гавани временно закрывали, а в регионе зафиксировали три дрона. Предположительно, беспилотники летели со стороны Архангельской области.

Telegram-канал Mash сообщил, что два БПЛА сбили в семи километрах от аэродрома Оленья в Оленегорске.