В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели план «Ковер» из-за угрозы беспилотников

Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко подтвердил информацию о временном ограничении работы мурманских аэропортов. По его словам, меры ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Сегодня, 12 сентября, с 09:35 по московскому времени на работу двух аэропортов в Мурманской области — Мурманска и Апатитов — введены временные ограничения», — написал он.

По данным Shot, над Мурманской областью заметили три беспилотника. Они, предположительно, направлялись в сторону аэродрома Оленья со стороны Архангельской области. Беспилотники заметили в районе населенного пункта Высокий. Официального подтверждения этой информации нет.

В среду, 11 сентября, в аэропорту Мурманска также вводили ограничения на вылет и приземление самолетов. В этот же день в регионе сбили три беспилотника. По данным СМИ, один из БПЛА летел со стороны Норвегии.