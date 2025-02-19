Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили прием и отправку самолетов

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — добавил он.

Меры перестали действовать с 08:00 по московскому времени. На запасном аэродроме приземлились два борта, выполнявших рейс в Казань.

Временные ограничения ввели в четырех аэропортах России рано утром 19 февраля. Помимо Казани и Нижнекамска, полеты приостановили в Ульяновске и Ижевске. Экипажи, службы аэропортов и авиадиспетчеры приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В воздушной гавани Ульяновска ограничения сняли после 06:00.

До этого полеты приостанавливали в аэропортах 15 февраля. Тогда ограничения коснулись Астрахани, Грозного и Владикавказа.