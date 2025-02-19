Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в четырех аэропортах России

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в нескольких аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сначала полеты приостановили в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Потом в Ижевске.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — заявили в пресс-службе.
После 6:00 в Росавиации заявили о снятии ограничений на прием и выпуск ВС в аэропорту Ульяновска.
Последний раз полеты приостанавливали в российских аэропортах 15 февраля. Тогда ограничения коснулись Астрахани, Владикавказа и Грозного.
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