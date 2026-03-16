Аэропорты Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации .

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в ведомстве.

Аэропорт Жуковский утром 16 марта ограничил прием и выпуск воздушных судов — воздушная гавань стала отправлять и принимать рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры связали с корректировками параметров сроков для использования воздушного пространства в районе Жуковского. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло воздушной гавани.

В ночь на 16 марта средства противовоздушной обороны ликвидировали 40 дронов ВСУ в столичном регионе.