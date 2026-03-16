В направлении Москвы сбили 40-й беспилотник

Шесть новых дронов сбили на подлете к Москве. Об этом в МАХ сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Атака четырех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Через семь минут градоначальник сделал новый пост, где сообщил о еще двух сбитых БПЛА.

До этого, начиная с полуночи, глава города заявил об уничтожении 32 беспилотников на подлете к столице. Всего уничтожили 40 дронов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал микроавтобус в селе Ржевка Шебекинского округа. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Их отправили в Шебекинскую ЦРБ. По предварительным данным, женщине диагностировали баротравму, мужчине — мелкие осколочные ранения лица.