Аэропорт Жуковский ограничил прием и отправку рейсов для безопасности полетов

Аэропорт Жуковский принимает и отправляется рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, ограничения ввели в связи с корректировками параметров времени использования воздушного пространства в районе авиационной гавани.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — добавили в Росавиации.

Статус рейса можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта Жуковский.

В столичном регионе в ночь и рано утром 16 марта отразили атаку 40 украинских беспилотников. На места падения обломков БПЛА прибыли специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

