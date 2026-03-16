Аэропорт Жуковский ограничил прием и отправку рейсов для безопасности полетов
Аэропорт Жуковский принимает и отправляется рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
По данным ведомства, ограничения ввели в связи с корректировками параметров времени использования воздушного пространства в районе авиационной гавани.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — добавили в Росавиации.
Статус рейса можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта Жуковский.
В столичном регионе в ночь и рано утром 16 марта отразили атаку 40 украинских беспилотников. На места падения обломков БПЛА прибыли специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.