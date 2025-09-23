Аэропорт Шереметьево задержал 48 рейсов из-за ограничений на полеты

Введенные в московском авиаузле временные ограничения на прием и отправку самолетов привели к задержанию в аэропорту Шереметьево 48 рейсов. Такие данные на утро вторника, 23 сентября, привела пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что начали надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров, вынужденных задержаться в воздушной гавани, а также выполнению перевозчиками авиационных правил.

Росавиация ввела временные ограничения на работу Шереметьева из-за ночного налета беспилотников на Москву и Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин уточнял, что дежурные средства противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили на подлете к городу 36 летательных аппаратов.

На момент написания материала мэр Москвы заявил об уничтожении новых дронов.

Компания «Аэрофлот» объявила о переводе всех служб на усиленный режим работы в связи с действующими в Шереметьеве ограничениями. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что рассчитывают выйти на штатное расписание к вечеру вторника, 23 сентября.