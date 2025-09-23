Москву продолжают атаковать дроны: еще 2 БПЛА сбили на подлете к столице

За утро 23 сентября на подлете к Москве сбили уже 8 дронов

Силы ПВО продолжают отражать атаки вражеских беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По последним данным, военные сбили еще два летевших на город БПЛА.

«Сбиты еще два, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.

Таким образом, с 07:18 до 08:57 ПВО уничтожила в общей сложности восемь дронов противника.

За ночь число сбитых БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, достигло 11. Их сбили в период с 00:04 до 04:24.

Подробностей о последствиях ликвидации дронов мэр столицы пока не публиковал. Информация о пострадавших не поступала.