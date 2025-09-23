«Аэрофлот» сделал заявление из-за атаки беспилотников на Москву

«Аэрофлот» планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из аэропорта Шереметьево до конца сегодняшнего дня. С таким заявлением утром 23 сентября выступили представители компании.

Сейчас, как уверяют в пресс-службе перевозчика, «Аэрофлот» продолжает работу по стабилизации расписания из-за ввода временных ограничений на вылет и прилет самолетов вечером 22 сентября в Шереметьеве.

«Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. С пассажирами отмененных и задержанных рейсов ведется работа по всем аэропортам вылета», — добавили в компании.

Сейчас, по словам представителей «Аэрофлота», у касс и стоек регистрации в терминалах В и С аэропорта Шереметьево спокойно, существенных очередей нет.