Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Росавиация: в Шереметьево сняли запрет на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения на работу. Авиагавань начала принимать и выпускать самолеты, сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты», — написал он.

Кореняко отметил, что Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации в условиях ограничений. По последним данным, в аэропорты первоначального назначения вернулись 165 бортов, или 89%. Еще 21 самолет остался на 20 запасных аэродромах.

Ранее аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу после временных ограничений. Вынужденные меры вводили на фоне налетов украинских беспилотников.

Пассажирам задержанных рейсов напомнили о возможности пожаловаться в прокуратуру Москвы.