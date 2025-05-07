Три аэропорта возобновили работу в Москве

Росавиация: аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к работе

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу в связи с открытием воздушного пространства вокруг них. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Эти аэропорты начинают прием и выпуск самолетов», — написал он.

В Шереметьеве продолжают действовать временные ограничения. Их ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

После открытия трех столичных аэропортов в небе над Москвой образовалась очередь из самолетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Ранее «Аэрофлот» пообещал вернуть деньги пассажирам рейсов, которые отменили из-за ограничений на полеты, действовавших в ряде российских городов. В авиакомпании уточнили, что клиенты в течение трех суток после отмененного рейса могут купить билет на новую дату.