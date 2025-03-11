Аэропорт Шереметьево возобновил работу после ограничений из-за атаки БПЛА

Временные ограничения, введенные на фоне массированной атаки беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область, сняли в аэропорту Шереметьево. Он вновь заработал в штатном режиме, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прилет и вылет самолетов сняли к 8:55 утра по московскому времени. Изменения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли“ 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево», — уточнил Кореняко.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО уничтожили 337 украинских беспилотников. Над территорией Московской области уничтожили 91 БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атака БПЛА на столицу стала самой массированной. На фоне сообщений о дронах ВСУ Росавиация приостанавливала работу подмосковных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также воздушных гаваней Ярославля и Нижнего Новгорода.