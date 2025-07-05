Аэропорт Пулково временно приостановил работу

Вылеты и прилеты самолетов временно приостановили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — заявил он.

По данным Telegram-канала Mash, число рейсов, вылеты которых задержали в аэропортах России, увеличилось вдвое за последние четыре часа. На данный момент в Пулкове задержано около 80 рейсов. В Шереметьеве вовремя не улетело 37 бортов, в Домодедове — 11, а во Внукове — четыре.

Кроме того, в аэропорту Храброво в Калининграде задержали около 30 самолетов, в Чкалове — 10. Еще по 5-10 задержек — в Самаре, Саратове, Казани и Екатеринбурге.

Ранее стало известно о массовой задержке вылетов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.