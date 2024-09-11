Аэропорт Мурманска вновь открыли для пассажиров

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли с 16:00 в аэропортах Мурманска и Апатитов. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
За время действия ограничений, уточнил он, два самолета ушли на запасную полосу в Архангельск. Экипажи и службы аэропортов сделали все необходимое для безопасности пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области сбили три беспилотника. Один из них, по данным СМИ, летел со стороны Норвегии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос об этом в спецслужбы, при этом посоветовал не верить сообщениям прессы на слово.
Губернатор Андрей Чибис призвал жителей региона сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
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