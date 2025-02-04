Аэропорт Домодедово продолжит работу на фоне новостей о переходе к Росавиации

Аэропорт Домодедово продолжает плановую работу в интересах пассажиров и перевозчиков. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Воздушная гавань работает в штатном режиме», — отметил он.

Производственные процессы в аэропорту идут в обычном режиме, а пассажирские и грузовые рейсы выполняются согласно запланированному расписанию. Росавиация внимательно следит за работой аэропорта Домодедово в интересах граждан и бизнеса.

«Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют», — подчеркнул представитель Росавиации.

Арбитражный суд Московской области ввел внешнее управление в аэропорту Домодедово в качестве обеспечительной меры по иску Генеральной прокуратуры. Суд обязал руководство аэропорта предоставить Росавиации полный доступ к деятельности аэропорта, включая финансовую, техническую и иную документацию, а также программные решения, аппаратные комплексы и управленческий процесс.

Ранее временные ограничения ввели в аэропортах пяти городов России. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и работники аэропортов неустанно трудятся, чтобы обеспечить безопасность полётов.