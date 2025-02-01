Управление аэропортом Домодедово передали Росавиации

Контроль за работой аэропорта Домодедово получила Росавиация. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области после ареста всех активов управляющей воздушной гаванью компании «ДМЕ Холдинг», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Кроме управления работой аэропорта, представители агентства получили право доступа к финансовой и юридической документации компании. Также Росавиация может принимать любые решения для обеспечения работы аэропорта.

«Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу», — процитировало агентство судебное решение.

Решение об аресте имущества «ДМЕ Холдинг» Арбитражный суд Московской области вынес в минувший четверг, 30 января, по иску Генеральной прокуратуры.

По сообщениям СМИ, надзорное ведомство обратило внимание на перевод бизнеса владеющей аэропортом компании с Кипра в Россию. В ходе проверки прокуроры выяснили, что у мажоритарных акционеров Дмитрия Каменщика и Валерия Когана есть гражданство других стран.

По версии надзорного ведомства, предприниматели нарушили закон, запрещающий распоряжаться активами стратегического предприятия без согласования с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.