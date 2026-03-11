«Аэрофлот» завершил вывоз россиян из ОАЭ

Компания «Аэрофлот» завершила программу вывозных рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов. Последние два борта вылетели из Дубая и Абу-Даби в Москву 11 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Всего с 3 по 11 марта компания выполнила 46 рейсов, вывезя 13,1 тысячи пассажиров. Из них 9,5 тысячи перевез «Аэрофлот», остальные — «Победа». С 7 по 11 марта билеты могли приобрести пассажиры без ранее оформленной перевозки — такой возможностью воспользовались более двух тысяч человек.

Дальнейшее выполнение рейсов в ОАЭ приостановили до нормализации обстановки в регионе. Воздушное пространство ряда стран закрыто, судоходство в Ормузском проливе парализовано.

Минтранс сообщил, что с начала марта иностранные авиакомпании вывезли порядка 59 тысяч пассажиров из стран Ближнего Востока.

Вернувшиеся домой россияне признались 360.ru, что последние несколько дней им было страшно находиться в ОАЭ.