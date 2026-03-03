«Было жутко страшно». Вернувшиеся из ОАЭ туристы рассказали, как пережили последние дни
Российские туристы поделились впечатлениями от возвращения из Абу-Даби
В Москве приземлились два самолета, прилетевшие из Омана и Абу-Даби. Вернувшиеся из ОАЭ пассажиры поделились с 360.ru впечатлениями.
Из-за событий на Ближнем Востоке многие туристы, в том числе и российские, не могли вылететь на родину. Вечером 3 марта в столичном аэропорту Шереметьево впервые почти за трое суток приземлился самолет из Абу-Даби, а также рейс из Омана. Прилетевшие туристы рассказали, что видели сбитые самолеты и несколько дней жили под вой сирен.
«Там было очень страшно.<…> Мы думали до 4 марта там будем, потому что „Аэрофлот“ отменял. Мы сидели 28-го прямо в аэропорту, и истребитель пролетал, и взрывы слышны были. Было, правд, а страшно», — рассказала одна из пассажирок рейса из Эмиратов.
Девушка отметила, что им предоставили ваучеры на 1000 дирхамов на еду, а также поселили в хорошем отеле. Она рассказала, что слышала сирены ракетной опасности перед тем, как их посадили в желтые школьные автобусы.
Это первый раз, когда я так счастлива вернуться домой. Мы рады, мы счастливы, ура, наконец-то.
пассажирка рейса из Абу-Даби.
«Это было жутко страшно, потому что начались сирены в аэропорту в момент, когда у нас посадка началась», — поделилась еще одна туристка.
Туристы, прилетевшие из Омана говорят, что ничего не слышали и там «все хорошо».