«Было жутко страшно». Вернувшиеся из ОАЭ туристы рассказали, как пережили последние дни

В Москве приземлились два самолета, прилетевшие из Омана и Абу-Даби. Вернувшиеся из ОАЭ пассажиры поделились с 360.ru впечатлениями.

Из-за событий на Ближнем Востоке многие туристы, в том числе и российские, не могли вылететь на родину. Вечером 3 марта в столичном аэропорту Шереметьево впервые почти за трое суток приземлился самолет из Абу-Даби, а также рейс из Омана. Прилетевшие туристы рассказали, что видели сбитые самолеты и несколько дней жили под вой сирен.

«Там было очень страшно.<…> Мы думали до 4 марта там будем, потому что „Аэрофлот“ отменял. Мы сидели 28-го прямо в аэропорту, и истребитель пролетал, и взрывы слышны были. Было, правд, а страшно», — рассказала одна из пассажирок рейса из Эмиратов.

Девушка отметила, что им предоставили ваучеры на 1000 дирхамов на еду, а также поселили в хорошем отеле. Она рассказала, что слышала сирены ракетной опасности перед тем, как их посадили в желтые школьные автобусы.