В Минтрансе назвали число вывезенных с Ближнего Востока россиян

Минтранс сообщил о 59 тысячах вывезенных с Ближнего Востока россиян

В период с 2 по 11 марта российские и иностранные авиакомпании на 284 рейсах вывезли порядка 59 тысяч пассажиров из стран Ближнего Востока. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Благодарю коллектив Росавиации и сотрудников отрасли за слаженную работу», — заявил он.

Министр добавил, что гражданская авиация России в последние недели столкнулась с серьезными вызовами — закрылись воздушные пространства 10 государств, обострилась ситуация на Ближнем Востоке. По состоянию на 11 марта небо пяти государств остается закрытым.

В пресс-службе добавили, что «Аэрофлот» в среду завершает программу вывозных рейсов и совершит два рейса из ОАЭ. На маршруты Дубай — Москва открыли продажу билетов без ранее оформленной перевозки.

В пресс-службе посольства России в Иране советовали соотечественникам воздержаться от посещения Исламской Республики.