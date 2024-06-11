«Жуткая шпионская программа». Маск оценил технологию ИИ от Apple
Маск пригрозил запретить использовать в его компаниях устройства Apple из-за ИИ
Использование устройств Apple могут запретить во всех компаниях американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сам миллиардер написал на своей странице в социальной сети Х.
По его словам, причиной для такого решения стала разработка корпорацией Apple технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence.
«Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», — предупредил Маск,
Таким образом он отреагировал на заявление Apple о создании собственного ИИ для iPhone, iPad и Mac, который, по словам представителей компании, позволит объединять возможности «генеративных моделей с персональным контекстом».