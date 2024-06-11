Компания Apple разработала свой искусственный интеллект

Apple разработала собственный искусственный интеллект Apple Intelligence

Фото: РИА «Новости»

Американская корпорация Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac. Об этом заявили на сайте компании.

«Сегодня компания Apple представила Apple Intelligence — систему „персонального“ искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac, которая объединяет возможности генеративных моделей с „персональным контекстом“», — заявили в пресс-релизе.

В рамках Apple Intelligence корпорация также презентовала «облако» Private Cloud Compute Apple, которое обладает новыми вычислительными мощностями.

Благодаря искусственному интеллекту от Apple пользователи смогут оформлять, сокращать, проверять и исправлять тексты. Также появится возможность расшифровки телефонных звонков и генерации изображений.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, какие профессии могут исчезнуть из-за развития ИИ. По его словам, нейросеть в будущем заменит специалистов в области службы поддержки клиентов, копирайтеров и администраторов.

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