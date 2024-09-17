Завод по производству печатных плат появится в индустриальном парке «Руднево»
В индустриальном парке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» появится первое и единственное в России крупносерийное производство серийных плат, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он уточнил, что проект запустит НПП «Итэлма».
По словам Ликсутова, по поручению мэра Сергея Собянина город предлагает комплексную поддержку предприятиям. Она включает в себя более 20 финансовых и других инструментов. Благодаря этом столичная промышленность на протяжении последних пяти лет показывает рекордные результаты, добавил он. С января текущего года объемы обрабатывающего производства выросли на 14,7%.
«На территории „Руднево“ разместится новое производство более чем на 20 тысяч квадратных метров, где будут установлены автоматизированные линии, системы контроля концентраций растворов и дозирования», — рассказал Максим Ликсутов.
Печатные плиты будут выпускать с применением новейших систем. Это повысит качество продукции и снизит риски остановки производства. Часть линий роботизируют.
Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов уточнил — завод будет производить печатные платы до шестого класса точности. Их можно будет использовать для сборки серверного и телекоммуникационного оборудования. Продукция пользуется спросом и в России, и за рубежом. По словам Гарбузова, запуск проекта позволит покрыть существующий спрос, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.
«В дальнейшем компания может получить статус резидента ОЭЗ, что откроет им новые меры поддержки в формате налоговых преференций», — отметил Гарбузов.
Гендиректор НПП «Итэлма» Алексей Воробьев рассказал, что причиной запуска производства стал растущий рост на отечественном рынке.
«Только наша собственная потребность в печатных платах на 2023 год составила 40 тысяч квадратных метров, а до 2030 года нам будет необходимо в два раза больше квадратных метров печатных плат в год», — добавил он.
По словам Воробьева, к вопросу подойдет основательно, ведь для производства требуется специальный высокотехнологичный процесс.