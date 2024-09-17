Завод по производству печатных плат появится в индустриальном парке «Руднево»

В индустриальном парке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» появится первое и единственное в России крупносерийное производство серийных плат, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он уточнил, что проект запустит НПП «Итэлма».

По словам Ликсутова, по поручению мэра Сергея Собянина город предлагает комплексную поддержку предприятиям. Она включает в себя более 20 финансовых и других инструментов. Благодаря этом столичная промышленность на протяжении последних пяти лет показывает рекордные результаты, добавил он. С января текущего года объемы обрабатывающего производства выросли на 14,7%.

«На территории „Руднево“ разместится новое производство более чем на 20 тысяч квадратных метров, где будут установлены автоматизированные линии, системы контроля концентраций растворов и дозирования», — рассказал Максим Ликсутов.

Печатные плиты будут выпускать с применением новейших систем. Это повысит качество продукции и снизит риски остановки производства. Часть линий роботизируют.